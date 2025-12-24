Главный психиатр Москвы Костюк рассказал как встретить Новый год веселым

На итоговой пресс-конференции Департамента здравоохранения Москвы 24 декабря главный психиатр столицы, главный врач ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева Георгий Костюк рассказал, как избежать предновогоднего выгорания и сохранить ментальное здоровье в период праздничных выходных.
Декабрь традиционно сопровождается попытками доделать все рабочие и бытовые задачи. Врач подчеркнул, что такая гонка забирает силы, необходимые для праздника. «Надо научиться балансировать, чтобы все-таки встретить Новый год с хорошим настроением. И если что-то не удалось в этом году, не надо себя винить слишком сильно», — отметил Георгий Костюк.
Врач объяснил, что невыполненные задачи из предновогоднего списка — это естественная особенность человеческого планирования.
«Мы всегда планируем больше, чем можем сделать. Поэтому, если не очень буквально воспринимать все задачи, которые действительно не всегда удается выполнить, то, не будет повода грустить так сильно», — пояснил главный психиатр.
Главный психиатр предостерег и от идеи провести все каникулы в пассивном режиме. По его словам, непрерывный просмотр сериалов в сочетании с перееданием негативно сказывается на работе мозга.
«Нельзя предаваться лености, нужно сохранять активность. Физическая активность и психическое благополучие — это разные стороны единого целого», — пояснил Георгий Костюк.