Главный психиатр Москвы Костюк рассказал как встретить Новый год веселым

Декабрь традиционно сопровождается попытками доделать все рабочие и бытовые задачи. Врач подчеркнул, что такая гонка забирает силы, необходимые для праздника. «Надо научиться балансировать, чтобы все-таки встретить Новый год с хорошим настроением. И если что-то не удалось в этом году, не надо себя винить слишком сильно», — отметил Георгий Костюк.