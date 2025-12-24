Данила Козловский вернулся на сцену театра после трёхлетнего перерыва

Его возвращение вызвало невероятный ажиотаж: все билеты на спектакль были распроданы всего за 48 часов. В зале в день премьеры не осталось ни одного свободного места.
«Этим вечером энергия атомной станции сконцентрировалась в маленьком зале МДТ и до краёв наполнила всех, кто в нём присутствовал», — поделилась с kp.ru впечатлениями одна из зрительниц.
Финал спектакля зал встретил десятиминутной овацией, многие зрители не скрывали слёз. Сам Козловский, партнёрами которого стали Елизавета Боярская и Ксения Раппопорт, вместе со всей труппой выглядел взволнованным и счастливым.
Ранее общественный деятель Виталий Бородин заявил, что Данила Козловский мог зарабатывать до 4,8 миллиона рублей за 45-минутное выступление на частных мероприятиях, например, свадьбах. Эту информацию ему сообщила личная помощница актёра. Бородин связал возвращение Козловского в Россию именно с возможностью получения таких высоких гонораров, которых, по его мнению, у актёра не было за границей. При этом представитель артиста уточнила, что свадьбы — не вполне формат Козловского.
