Данила Козловский вернулся на сцену театра после трёхлетнего перерыва

Ранее общественный деятель Виталий Бородин заявил, что Данила Козловский мог зарабатывать до 4,8 миллиона рублей за 45-минутное выступление на частных мероприятиях, например, свадьбах. Эту информацию ему сообщила личная помощница актёра. Бородин связал возвращение Козловского в Россию именно с возможностью получения таких высоких гонораров, которых, по его мнению, у актёра не было за границей. При этом представитель артиста уточнила, что свадьбы — не вполне формат Козловского.