ЦБ расширил список признаков мошеннических переводов

«Банк обязан проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции. Критерии таких переводов с 2018 года устанавливает Банк России и периодически их обновляет. С 1 января 2026 года список критериев расширяется с 6 до 12 (приказ Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506)», — сообщается в материалах ЦБ.