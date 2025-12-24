Ричмонд
ЦБ расширил список признаков мошеннических переводов

Банк России с нового года усиливает борьбу с финансовыми мошенниками, расширив список признаков подозрительных операций. С 1 января 2026 года банки будут обязаны проверять переводы клиентов по 12 критериям, вместо 6 действовавших ранее. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Источник: Life.ru

«Банк обязан проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции. Критерии таких переводов с 2018 года устанавливает Банк России и периодически их обновляет. С 1 января 2026 года список критериев расширяется с 6 до 12 (приказ Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506)», — сообщается в материалах ЦБ.

Как следует из приказа ЦБ, среди новых признаков, например, перевод крупной суммы человеку, с которым за полгода не было финансовых операций, если перед этим клиент переводил деньги самому себе через СБП.

Также в списке — внесение наличных через цифровую карту в банкомат, если получатель перед этим совершил крупный трансленовый перевод, или превышение времени бесконтактной операции в банкомате.

Банки обязаны мгновенно уведомлять клиента о блокировке операции и давать один день на подтверждение легитимности перевода, иначе деньги вернутся на счёт. Шесть старых признаков продолжают действовать.

Ранее сообщалось, что с 2027 года российские банки будут обязаны раскрывать обобщённые (обезличенные) данные о структуре собственности. Речь не идёт о публикации имён конкретных владельцев; вместо этого будет публиковаться информация по 12 качественным критериям, которые описывают структуру, но не позволяют прямо идентифицировать бенефициаров.

