В Госдуме заявили об отсутствии планов по ограничению VPN в России

В России не планируется ограничение использования VPN в 2026 году. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
— Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет, — отметил он.
По словам депутата, VPN служит инструментом для обхода блокировок, которые могут быть как законными и оправданными, так и «недружественными». Последние связаны с беспрецедентными санкциями против России со стороны зарубежных стран, и их также необходимо обходить, передает РИА Новости.
Ранее Роскомнадзор обновил настройки технических средств противодействия угрозам для усиления борьбы с VPN. Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России. Так, через оборудование идет противодействие угрозам извне, например DDoS-атакам, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним.
В ведомстве также заявили, что Роскомнадзор последовательно вводит ограничения в отношении мессенджера WhatsApp*. Что известно о блокировке — в материале «Вечерней Москвы».
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.