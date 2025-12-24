Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме заявили об отсутствии планов по ограничению VPN в России

В России не планируется ограничение использования VPN в 2026 году. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В России не планируется ограничение использования VPN в 2026 году. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

— Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет, — отметил он.

По словам депутата, VPN служит инструментом для обхода блокировок, которые могут быть как законными и оправданными, так и «недружественными». Последние связаны с беспрецедентными санкциями против России со стороны зарубежных стран, и их также необходимо обходить, передает РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор обновил настройки технических средств противодействия угрозам для усиления борьбы с VPN. Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России. Так, через оборудование идет противодействие угрозам извне, например DDoS-атакам, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним.

В ведомстве также заявили, что Роскомнадзор последовательно вводит ограничения в отношении мессенджера WhatsApp*. Что известно о блокировке — в материале «Вечерней Москвы».

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше