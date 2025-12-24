Уитакер считает, что США близки к урегулированию украинского конфликта

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил о приближении к урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
По его словам, США близки к урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его мнению, на данный момент остаются вопросы, по которым нужно согласие Российской Федерации и Украины.
Также он заявил, что США уже согласовали с украинской стороной тему безопасности государства, однако по-прежнему остается вопрос территорий.
