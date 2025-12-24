Ричмонд
Уитакер считает, что США близки к урегулированию украинского конфликта

США считают, что остаются вопросы, которые РФ и Украина должны согласовать.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил о приближении к урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, США близки к урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его мнению, на данный момент остаются вопросы, по которым нужно согласие Российской Федерации и Украины.

Также он заявил, что США уже согласовали с украинской стороной тему безопасности государства, однако по-прежнему остается вопрос территорий.

