Экс-замглавы руководителя управления ГСУ СК РФ осудили на 10 лет за растрату 185 млн

В пресс-службе суда уточнили, что Избенко осудили по восьми эпизодам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и десяти — в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Общая сумма похищенного, согласно обвинению, составила более 185 миллионов рублей. Помимо срока суд назначил ему штраф в 3 миллиона рублей, лишил специального звания полковника юстиции и взыскал в доход государства почти 19,1 миллиона рублей в счёт погашения ущерба.
Ключевым эпизодом стало хищение денег, изъятых в 2018 году в рамках другого уголовного дела — бизнесмена Шелепова. Избенко, входивший в следственную группу, хранил у себя в служебном кабинете $218 300 и 7 миллионов рублей, которые были осмотрены как вещественные доказательства. Не позднее 1 октября 2023 года он обратил эти средства в свою собственность. Позже суд по делу Шелепова конфисковал эту сумму в пользу государства, хотя фактически деньги к тому моменту уже были растрачены.
После увольнения из СК РФ в сентябре 2023 года Избенко выехал в Донецкую Народную Республику, где был задержан в ноябре того же года. В ходе своей карьеры он участвовал в расследовании ряда резонансных дел, включая крушение самолёта Falcon во Внуково в 2014 году, теракт над Синаем в 2015 году и нападение на гимназию в Казани в 2021 году.
Ранее в России задержали начальника управления МВД по Магнитогорску полковника Константина Козицына. Его подозревают в разглашении государственной тайны и лоббировании интересов частной компании. Согласно предварительным данным, он передал секретную информацию представителю коммерческой структуры, у которого не было доступа к таким сведениям. По данному факту возбуждено уголовное дело, а в Министерстве внутренних дел проводится внутреннее расследование.
