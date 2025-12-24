Экс-замглавы руководителя управления ГСУ СК РФ осудили на 10 лет за растрату 185 млн

Ключевым эпизодом стало хищение денег, изъятых в 2018 году в рамках другого уголовного дела — бизнесмена Шелепова. Избенко, входивший в следственную группу, хранил у себя в служебном кабинете $218 300 и 7 миллионов рублей, которые были осмотрены как вещественные доказательства. Не позднее 1 октября 2023 года он обратил эти средства в свою собственность. Позже суд по делу Шелепова конфисковал эту сумму в пользу государства, хотя фактически деньги к тому моменту уже были растрачены.