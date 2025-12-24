Актер из сериала «Друзья» Пэт Финн умер в возрасте 60 лет

Скончался американский актер Пэт Финн, получивший известность по работе в сериалах «Друзья», «Бывает и хуже» и «Сайнфелд». Артисту было 60 лет.
По данным The New York Post, причиной смерти Финна стала онкология.
— С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна, — цитирует представителя артиста газета.
В рамках своей карьеры Финн снялся во множестве фильмов и сериалов, включая «Дела с идиотами» и «Где моя тачка, чувак?». В сериале «Друзья» актер сыграл роль парня Моники доктора Роджера.
У Пэта осталась жена и три ребенка. Ему диагностировали рак мочевого пузыря в 2022 году.