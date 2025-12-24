«Кому какое дело?»: Александр Гордон женился на девушке на 38 лет моложе него

Телеведущий Александр Гордон на шоу «Антонимы» журналиста Антона Красовского рассказал, что вступил в брак в шестой раз. Избранницей 61-летнего ведущего «Мужского / Женского» стала 23-летняя Алина.
По словам Гордона, его личные отношения не являются предметом общественного обсуждения. Он отдельно отметил, что никогда не желал своим бывшим супругам ничего плохого и всегда выполнял свои обязательства.
— Я ничего плохого своим женам не желал и не оставлял. Кому какое дело? — подчеркнул телеведущий.
Пара до официального заключения брака встречалась в течение четырех лет. Родители Алины положительно относятся к их союзу. Они также планировали присутствовать на церемонии бракосочетания.
