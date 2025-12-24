Ученые заявили, что у человека не пять чувств, а более 30, пишет The Conversation.
В публикации отмечается, что человеческое восприятие устроено гораздо сложнее, чем было принято считать ранее. По оценкам нейробиологов, человек может иметь от 22 до 33 чувств. Ученые подчеркивают, что почти весь опыт человека является мультисенсорным, и он не «видит отдельно» и не «слышит отдельно», поскольку сигналы от разных органов чувств объединяются в единую картину мира и собственного тела.
Так, нейробиологи выделяют целый ряд чувств, о которых человек редко задумывается. По их словам, проприоцепция позволяет человеку ощущать положение рук и ног, не глядя на них. А чувство равновесия формируется благодаря работе вестибулярного аппарата, зрения и мышечных ощущений. Благодаря интероцепция человек отслеживает внутренние сигналы организма, такие как голод, учащение сердцебиения, напряжение.
Также есть и более тонкие формы восприятия, например, чувство владения своим телом либо ощущение собственной активности при движении.
Ученые подчеркивают, что привычные человеку «пять чувств» на самом деле состоят из ряда систем. Например, осязание включает в себя боль, температуру, зуд и давление, а вкус — вкусовые рецепторы, обоняние и тактильные ощущения во рту.
Отмечается, что исследования мультисенсорного восприятия ведутся на стыке философии, психологии и нейронаук. По наблюдениям ученых, даже такие простые вещи, как как звук шагов или обращение голоса к слушателю, могут менять восприятие собственного тела и улучшать запоминание визуальной информации.
