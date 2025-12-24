Ученые заявили, что у человека не пять чувств, а более 30

В публикации отмечается, что человеческое восприятие устроено гораздо сложнее, чем было принято считать ранее. По оценкам нейробиологов, человек может иметь от 22 до 33 чувств. Ученые подчеркивают, что почти весь опыт человека является мультисенсорным, и он не «видит отдельно» и не «слышит отдельно», поскольку сигналы от разных органов чувств объединяются в единую картину мира и собственного тела.