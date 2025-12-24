Больница потеряла «кусок» черепа женщины, предложив компенсацию в 25 долларов

Медицинский персонал больницы в Детройте потерял фрагмент черепа пациентки после проведения сложной хирургической операции. Учреждение в качестве компенсации предложило женщине подарочную карту на 25 долларов.
Американка поступила в клинику в экстренном порядке после инсульта. Доктора временно удалили часть ее черепа, чтобы уменьшить давление на мозг. Согласно иску, больница спутала пациентку с другой женщиной с аналогичным именем.
Из-за этой ошибки жизненно важный костный фрагмент ошибочно утилизировали как медицинские отходы. Потерявшей часть черепа женщине пришлось установить вместо нее протез. Дочь пациентки сказала, что после этого инцидента ее мать потеряла способность говорить и принимать пищу, передает таблоид Daily Mail.
Другой случай произошел в США, где врачи перепутали пациентов и по ошибке отключили одного из них от аппарата жизнеобеспечения. В результате мужчина скончался.
Нейрохирург из региональной больницы Граца в Австрии разрешила своей 12-летней дочери просверлить череп пациента во время операции.