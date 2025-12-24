Больница потеряла «кусок» черепа женщины, предложив компенсацию в 25 долларов

Из-за этой ошибки жизненно важный костный фрагмент ошибочно утилизировали как медицинские отходы. Потерявшей часть черепа женщине пришлось установить вместо нее протез. Дочь пациентки сказала, что после этого инцидента ее мать потеряла способность говорить и принимать пищу, передает таблоид Daily Mail.