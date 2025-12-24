СК возбудил уголовное дело после жалоб курганцев на коммунальный коллапс в доме

Следователи занялись жалобами жильцов дома на Калинина в Кургане.
В Кургане возбудили уголовное дело после публикаций о том, что управляющая компания фактически не обслуживает многоквартирный дом на улице Калинина. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
«По результатам процессуальной проверки следственным отделом по городу Курган регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следственными органами принимаются меры к восстановлению нарушенных прав жильцов указанного дома», — сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Речь идет о доме для детей-сирот по улице Калинина, 20, корпус 1. По словам жильцов, здание страдает от сырости и мусора, подвал затоплен водой, во дворе не убирают. Собственники также жалуются на насекомых и вынуждены делать ремонт своими силами.
Жители связывают проблемы с работой УК «Прометей», которая, по их словам, не обслуживает дом, ссылаясь на долги, но при этом берет плату, в том числе за перекрытие стояков. Народный фронт направил обращение в прокуратуру Курганской области.