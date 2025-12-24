Ричмонд
Врач Белоусов рассказал, какие сочетания еды и напитков опасны для желудка

Новогодний стол оказывает сильную нагрузку на пищеварительную систему. О том, какие сочетания продуктов сильно перегружают ЖКТ, рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Новогодний стол оказывает сильную нагрузку на пищеварительную систему. О том, какие сочетания продуктов сильно перегружают ЖКТ, рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

По словам эксперта, одной из самых тяжелых комбинаций является сочетание жирного мяса с молочной продукцией: например, свинина с сыром или сметаной. А сочетания алкоголя с газированными напитками ускоряет всасывание этанола и усиливает раздражение слизистой желудка. Спиртные напитки с жирной рыбой также стимулируют выработку желчи и могут вызвать колику.

Врач посоветовал упростить приемы пищи: выбирать один источник белка, добавлять овощи и избегать многокомпонентных сочетаний.

— Не менее опасно смешивать разные виды мяса — копченое, жареное и соленое — с крахмалистыми гарнирами и сладкими десертами. В результате формируется плотный «пищевой ком», который может вызывать вздутие, изжогу и тошноту, — отметил Белоусов в беседе с РИАМО.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что традиционные новогодние салаты, вроде оливье и селедки под шубой, не относятся к здоровой пище, но их можно есть в небольшом количестве в праздник.

Ностальгировать по былым временам в Новый год особенно приятно. Вспомнить прошлое со вкусом помогут блюда, без которых не обходилось зимнее праздничное застолье в Советском Союзе. Десять главных блюд новогоднего ужина в СССР — в подборке «Вечерней Москвы».