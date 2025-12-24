Врач Белоусов рассказал, какие сочетания еды и напитков опасны для желудка

По словам эксперта, одной из самых тяжелых комбинаций является сочетание жирного мяса с молочной продукцией: например, свинина с сыром или сметаной. А сочетания алкоголя с газированными напитками ускоряет всасывание этанола и усиливает раздражение слизистой желудка. Спиртные напитки с жирной рыбой также стимулируют выработку желчи и могут вызвать колику.