Сбой в работе Steam: Пользователи по всему миру жалуются на проблемы со входом

Сбой в работе крупнейшей цифровой платформы от компании Valve для покупки, скачивания, установки и запуска компьютерных игр и программ Steam наблюдается по всему миру.
По данным телеканала RT, пользователи со всего мира жалуются на масштабный сбой в работе приложения. Недоступны серверы некоторых игр, у многих не получается войти в учетную запись.
Согласно сервису DownDetector, на территориии России всплеск жалоб на Steam наблюдается в Карелии и Вологодской области. Пользователи отмечают, что приложение не подключается, говорят также про проблемы с сервером.
Как писал сайт KP.RU, 22 декабря россияне подали более 1,6 тысячи жалоб на проблемы с мессенджером WhatsApp*. Больше всего жалоб из-за работы мессенджера поступает от пользователей Москвы и Петербурга. Также на работу сервиса жаловались жители Московской, Воронежской и Владимирской областей.
*— продукт компании Meta, которая в Российской Федерации признана экстремисткой и запрещена.