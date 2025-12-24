Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбой в работе Steam: Пользователи по всему миру жалуются на проблемы со входом

Сбой в работе приложения Steam произошел 24 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Сбой в работе крупнейшей цифровой платформы от компании Valve для покупки, скачивания, установки и запуска компьютерных игр и программ Steam наблюдается по всему миру.

По данным телеканала RT, пользователи со всего мира жалуются на масштабный сбой в работе приложения. Недоступны серверы некоторых игр, у многих не получается войти в учетную запись.

Согласно сервису DownDetector, на территориии России всплеск жалоб на Steam наблюдается в Карелии и Вологодской области. Пользователи отмечают, что приложение не подключается, говорят также про проблемы с сервером.

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря россияне подали более 1,6 тысячи жалоб на проблемы с мессенджером WhatsApp*. Больше всего жалоб из-за работы мессенджера поступает от пользователей Москвы и Петербурга. Также на работу сервиса жаловались жители Московской, Воронежской и Владимирской областей.

*— продукт компании Meta, которая в Российской Федерации признана экстремисткой и запрещена.