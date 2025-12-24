Сбой в работе Steam: Пользователи по всему миру жалуются на проблемы со входом

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря россияне подали более 1,6 тысячи жалоб на проблемы с мессенджером WhatsApp*. Больше всего жалоб из-за работы мессенджера поступает от пользователей Москвы и Петербурга. Также на работу сервиса жаловались жители Московской, Воронежской и Владимирской областей.