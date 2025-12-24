Можно ли физлицу ввезти из-за границы в Беларусь фейерверки, пояснили в ГТК

=24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном таможенном комитете пояснили, можно ли физическому лицу ввезти из-за границы в Беларусь фейерверки (пиротехнические изделия), сообщает БЕЛТА.
В ГТК подчеркнули: ввоз для личного пользования таких товаров физическими лицами запрещен.
Пиротехнические изделия относятся к «специфическим товарам» и являются объектами экспортного контроля, а также не относятся к товарам для личного пользования согласно решению Совета ЕЭК № 107.
«Если физическое лицо предпримет попытку незаконно ввезти подобные изделия, понесет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 15.5 КоАП», — обратили внимание в комитете.
Ввоз пиротехнических изделий допускается только юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями при наличии требуемых разрешительных документов и соблюдении порядка перемещения товаров, предусмотренного для субъектов хозяйствования. -0-