Дуров: Макрон превращает Евросоюз в «цифровой ГУЛАГ»

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается превратить Европейский союз (ЕС) в «цифровой ГУЛАГ». Об этом в среду, 24 декабря, заявил предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице в X.

По словам бизнесмена, глава французского государства столкнулся с низкими рейтингами одобрения и теперь пытается заставить критиков замолчать. Он обратил внимание на то, что одним из создателей закона объединения о цензуре является близкий союзник президента.

— Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ — с помощью цензуры и массовой слежки, — подчеркнул Дуров.

Предприниматель ранее говорил, что власти ЕС устанавливают невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ цензурировать свободу слова.

Американский бизнесмен Илон Маск, такой же ярый критик объединения, на своей странице в X перепостил запись, в которой ЕС назван «четвертым рейхом». Публикацию сопровождает картинка, на которой из-под флага объединения видно знамя со свастикой.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше