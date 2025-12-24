Всероссийский конкурс «Сила традиций» продлится до марта 2026 года

Всероссийский конкурс «Сила традиций» проходит с 20 ноября 2025 года по март 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Организатором выступает межрегиональная общественная организация Центр социально-экономических инициатив «Мое Отечество».
В задачи конкурса входят: трансформация национальных художественных промыслов в современную промышленную индустрию, демонстрация лучших образцов промышленного дизайна на основе традиционных народных промыслов, повышение осведомленности о российских художественных промыслах, а также создание платформы для обмена опытом и идеями между участниками.
«Сила традиций» реализуется в соответствии с целями и задачами Национальных проектов «Туризм и гостеприимство», «Эффективная и конкурентная экономика» и Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
18 ноября в Новом Уренгое открылся молодежный форум коренных малочисленных народов Севера «Российский Север» платформы «Росмолодежь. Форумы». Событие объединило свыше 180 человек, включая волонтеров, экспертов и участников из регионов российского Севера и Дальнего Востока.