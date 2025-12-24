Всероссийский конкурс «Сила традиций» продлится до марта 2026 года

В задачи конкурса входят: трансформация национальных художественных промыслов в современную промышленную индустрию, демонстрация лучших образцов промышленного дизайна на основе традиционных народных промыслов, повышение осведомленности о российских художественных промыслах, а также создание платформы для обмена опытом и идеями между участниками.