Умерла основательница телеканала РЕН Ирена Лесневская

Ирена Лесневская с 1960-х работала на Центральном телевидении СССР. В 1991 году учредила компанию REN-TV, через шесть лет — одноименный канал. Она руководила им до 2005 года. После ухода купила журнал «Новое время», который впоследствии был переименован в «The New Times». В 2013 году передала права на журнал Евгении Альбац (признана иноагентом).