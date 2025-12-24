Операторы связи предупредили абонентов о повышении цен с 2026 года

Операторы сотовой связи поднимут цены на услуги с 2026 года. Соответствующие уведомления операторы стали рассылать абонентам в СМС-сообщениях.
Абоненты стали получать предупреждения об увеличении тарифов от сотовых компаний. При этом некоторые операторы подтвердили информацию о повышении цен.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в свою очередь, сообщила, что проверит информацию о росте цен на услуги. В ведомстве отметили, что примут соответствующие меры антимонопольного реагирования при наличии оснований.
Ранее появилась информация, что ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о возможном росте цен на яйца.
Также ФАС потребовала от десяти крупных торговых сетей в России дать пояснения о причинах роста цен на продукты.