Врач Хисамов призвал не терпеть острую боль ради продолжения праздника

«Если появился выраженный болевой синдром, который не характерен для человека и возник внезапно, нельзя надеяться на таблетки. Даже если прием каких-то препаратов на время помогает, это не повод отменять вызов врача. Острое состояние требует немедленной диагностики», — предупредил Артем Хисамов. Особенно осторожными стоит быть при болях в животе или груди — в новогоднюю ночь риск обострений панкреатита и сердечных патологий возрастает в разы из-за нагрузки на организм.