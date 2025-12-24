Главный нарколог Москвы Масякин: Желание опохмелиться -признак алкоголизма

«Потребность в опохмелении говорит о том, что у человека уже сформирована зависимость. Это один из диагностических критериев синдрома зависимости от алкоголя или даже алкоголизма. У здорового человека такой потребности возникнуть не может», — заявил Антон Масякин на итоговой пресс-конференции Департамента здравоохранения Москвы. Врач добавил, что если человек постоянно реализует эту потребность, ему стоит задуматься о профессиональной помощи нарколога.