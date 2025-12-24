Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный нарколог Москвы Масякин: Желание опохмелиться -признак алкоголизма

Главный нарколог Москвы Антон Масякин выделил опасный симптом, который многие ошибочно считают нормой.

Источник: Аргументы и факты

Главный нарколог Москвы Антон Масякин выделил опасный симптом, который многие ошибочно считают нормой. Речь идет о желании употребить спиртное утром 1 января для снятия неприятных ощущений.

«Потребность в опохмелении говорит о том, что у человека уже сформирована зависимость. Это один из диагностических критериев синдрома зависимости от алкоголя или даже алкоголизма. У здорового человека такой потребности возникнуть не может», — заявил Антон Масякин на итоговой пресс-конференции Департамента здравоохранения Москвы. Врач добавил, что если человек постоянно реализует эту потребность, ему стоит задуматься о профессиональной помощи нарколога.