Врач Хисамов призвал не запускать фейерверки в варежках и с балконов

Ошибки при запуске фейерверков и петард остаются одной из самых острых тем новогоднего дежурства медиков. Заместитель главного врача скорой помощи Артем Хисамов выделил основные правила, которые спасают жизнь и здоровье. Главное требование — покупка изделий только в специализированных магазинах и строгое следование инструкции.
«Ни в коем случае нельзя использовать пиротехнику в помещениях, квартирах или с балконов. Нужно уходить туда, где есть пространство. Заниматься этим должны люди, которые находятся в адекватном, трезвом состоянии — это не должны быть дети», — заявил эксперт.
Отдельное внимание Хисамов уделил безопасности рук: запуск изделий в перчатках или варежках опасен, так как при случайном возгорании ткань может «прикипеть» к коже или помешать быстро отбросить опасный предмет. Также он призвал следить, чтобы в зоне воздействия снарядов не оказывались дети и домашние животные.