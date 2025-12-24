Санта-Клаус «посетил» Россию в рамках кругосветного путешествия

Сказочный персонаж пролетел над селами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, а затем над Анадырем и Магаданом. Волшебник также побывал в Камчатском крае, а его оленьей упряжке удалось пролететь над Москвой, передает Flightradar.