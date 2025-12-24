Ричмонд
Главный нарколог Москвы Масякин назвал главные ошибки новогоднего застолья

Нарколог развеял миф о пользе жирной закуски.

Источник: Аргументы и факты

Главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин предупредил москвичей о рисках неправильного сочетания продуктов в новогоднюю ночь. По словам врача, подготовка желудка — это залог более мягкого воздействия алкоголя на организм.

«Употреблять спиртные напитки на голодный желудок категорически нельзя. Это первое правило, которое нужно соблюдать обязательно», — подчеркнул специалист.

Нарколог также развеял миф о пользе жирной закуски. Популярные советы сочетать алкоголь с жирным мясом, а также со сладостями — опасное заблуждение.

«Недопустимо сочетать алкогольные напитки с шоколадом, соком и всем, что к ним относится, а также с максимально жирной пищей, например, бутербродом с маслом и икрой. Лучше сочетать алкоголь с белковой пищей или углеводами, которые более длительно расщепляются», — заявил Антон Масякин. Также эксперт посоветовал не смешивать разные виды алкоголя, выбрав один напиток — лучше его не менять до конца застолья.