Главный нарколог Москвы Масякин назвал главные ошибки новогоднего застолья

Главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин предупредил москвичей о рисках неправильного сочетания продуктов в новогоднюю ночь. По словам врача, подготовка желудка — это залог более мягкого воздействия алкоголя на организм.
«Употреблять спиртные напитки на голодный желудок категорически нельзя. Это первое правило, которое нужно соблюдать обязательно», — подчеркнул специалист.
Нарколог также развеял миф о пользе жирной закуски. Популярные советы сочетать алкоголь с жирным мясом, а также со сладостями — опасное заблуждение.
«Недопустимо сочетать алкогольные напитки с шоколадом, соком и всем, что к ним относится, а также с максимально жирной пищей, например, бутербродом с маслом и икрой. Лучше сочетать алкоголь с белковой пищей или углеводами, которые более длительно расщепляются», — заявил Антон Масякин. Также эксперт посоветовал не смешивать разные виды алкоголя, выбрав один напиток — лучше его не менять до конца застолья.