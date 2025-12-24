Ричмонд
Белорусский эксперт сказала, чем отличается красная икра первого и второго сорта

Белорусский эксперт назвала главные отличия красной икры первого и второго сорта.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский эксперт Татьяна Смоляк раскрыла изданию «Знамя юности», чем отличается красная икра первого и второго сорта. Собственно, именно этих двух сортов настоящая икра и может быть.

Первый сорт, по слова специалиста, это икра одного вида лососевых, в ней нет постороннего запаха, добавок, а соли — 3 — 6%. Внешне икринки легко отделяются друг друга, у них один цвет и размер.

А вот что отличает икру второго сорта, по словам Татьяны Смоляк, завлабораторией токсикологических исследований Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания Научно-практического центра по продовольствию Национальной академии наук Беларуси. Во-первых, может смешиваться икра разных представителей лососевых рыб. Во-вторых, ГОСТ говорит, что допускается небольшое содержание примесей. Речь про ястык — оболочка, в которой икринки размещены в самой добытой рыбе. Соли будет чуть больше — до 8%.

Ранее белорусский эксперт сказала, чем отличается красная икра разных лососевых рыб: горбуша, форель, кета, нерка, кижуч, чавыча.

