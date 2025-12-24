Суд изъял в доход государства имущество экс-замглавы Ростовской области Окунева

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», созданный экс-владельцем ЮКОСа и беглым олигархом Михаилом Ходорковским* (признан в России иноагентом) и фактически ему принадлежащий. Постановление суда вступило в силу немедленно.