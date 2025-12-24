Ричмонд
Суд изъял в доход государства имущество экс-замглавы Ростовской области Окунева

Решением суда изъято также имущество бывшего заместителя Окунева — Шаповаловой.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Владимира Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой, а также их родственников. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В доход государства обращены 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, среди которых 5 квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в казну страны также взыскано свыше 100 млн рублей, составляющих эквивалент проданного имущества. По ходатайству прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», созданный экс-владельцем ЮКОСа и беглым олигархом Михаилом Ходорковским* (признан в России иноагентом) и фактически ему принадлежащий. Постановление суда вступило в силу немедленно.

* — Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.