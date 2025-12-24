В США началось расследование по поводу дефектов у автомобилей Tesla

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало расследование, касающееся дефектов аварийных ручек дверей автомобилей Tesla. Под проверку попали около 179 тысяч машин. Об этом сообщает портал Gbnews.
В заявлении NHTSA указано, что компактные седаны Model 3 2022 года выпуска не соответствуют установленным стандартам безопасности. Механический замок двери скрыт и не имеет обозначений, что может представлять опасность в экстренной ситуации.
Расследование было начато после обращения владельца Tesla из Джорджии, который заявил, что в 2023 году он оказался запертым в своем автомобиле. После этого он потребовал устранить найденный дефект в конструкции двери.
Ранее сообщалось, что в США за последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с дверями автомобилей Tesla, погибли 15 человек. Представители агентства впервые начали подсчёт случаев ДТП со смертельным исходом, в которых электрические ручки дверей могли сыграть роль.
Компания Tesla объявила о планах по улучшению безопасности своих автомобилей, в частности, двери будут автоматически открываться в случае «серьезных столкновений».