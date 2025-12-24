Суд арестовал гендиректора подмосковного пансионата, в котором погибли люди

Видновский городской суд Подмосковья заключил под стражу гендиректора пансионата, где отравились и погибли постояльцы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Гендиректора пансионата заключили под стражу на срок до 19 февраля 2026 года.
Ранее стало известно о массовом отравлении в частном пансионате «Долголетие» в подмосковном Видном. Происшествие случилось в частном доме престарелых, сутки проживания в котором стоят от 1150 рублей. Источник в правоохранительных органах рассказал KP.RU, что на кухне пансионата следователи изъяли образцы пищи для проведения экспертизы.
По последним данным, отравились более 40 постояльцев, шесть из них скончались.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.