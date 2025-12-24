Суд арестовал гендиректора подмосковного пансионата, в котором погибли люди

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.