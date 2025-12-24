Главный педиатр Москвы Борзакова назвала норму конфет для детей в Новый год

Традиционные новогодние подарки и сладкие наборы — главный источник «добавленного сахара», который в избытке опасен для детского организма. Главный педиатр Москвы Светлана Борзакова предложила родителям тактику «сладкого клада», чтобы избежать сахарной перегрузки.
«Лучше договориться с ребенком заранее: он получает подарок, но не съедает его сразу. Пусть выберет одну-две самые красивые конфеты, съест их, а остальные вернет в “сладкий клад” и распределит на следующие дни. Можно договориться о “сладком времени” после основного приема пищи», — посоветовала врач.
Педиатр привела расчеты допустимых норм сахара:
Для 4-летних детей: норма составляет около 4 чайных ложек сахара в день, что эквивалентно 1−2 конфетам.
Для школьников: допустимый максимум — до 4 конфет в день.
Борзакова подчеркнула, что конфеты с начинками, пралине и шоколад содержат больше сахара, чем обычные карамельки, поэтому их количество должно быть строго лимитировано.