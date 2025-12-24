В Ростовской области за год подорожали чай, кофе и выпечка

Инфляция в Ростовской области по итогам ноября 2025 года составила 7,13%. Аналитики зафиксировали изменение цен на разные виды товаров, говорится на сайте Банка России.
В годовом выражении (по сравнению с ноябрем 2024 года) подорожали чай, кофе и какао (18,4%), хлебобулочные изделия (14,19%), кондитерские изделия (14,02%), рыба (13,35%), сыр (12,75%).
При сравнении месяц к месяцу также обновились цены на плодоовощную продукцию, в том числе, цен на картофель (4,50%), но в годовом выражении в этом сегменте цены снизились (-2,26%). Также за месяц и в целом за год стал дешевле сахар.
Напомним, по итогам октября изменение стоимости кофе объясняли снижением урожая в странах-экспортерах, а в сегменте овощной продукции цены связывали с поступлением товара, выращенного в теплицах. На стоимость сахара, по мнению специалистов, повлияли новый урожай сахарной свеклы и попытки производителей реализовать накопившиеся запасы.
