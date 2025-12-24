Военно-воздушные силы Финляндии оснащают свои истребители F-35A Lightning II ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120D3 «в ожидании конфликта» с Россией. Об этом сообщает The National Interest.
По данным источника, закупку одобрил Госдепартамент США. Хельсинки получит 405 ракет AIM-120D3 AMRAAM, а также восемь секций наведения AIM-120D3. Общая стоимость вооружения составит порядка одного миллиарда долларов.
— Благодаря этому приобретению Финляндия получит доступ к новейшей и наиболее совершенной версии ракеты, что улучшит наши возможности реагирования на угрозы в оперативной обстановке. Приобретение еще больше укрепит взаимодействие с Соединенными Штатами и другими союзниками, — цитирует главу Минобороны Финляндии Антти Хяккянена TNI.
По данным СМИ, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес». Потенциальный конфликт между Россией и странами НАТО обойдется в 1,5 триллиона долларов.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен ранее заявил, что Финляндия готовит военную провокацию против Российской Федерации. По его словам, война между Финляндией (НАТО) и РФ может начаться в течение одного года — трех лет.