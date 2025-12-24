Дуров: лидер Франции Макрон превращает всю Европу в цифровой ГУЛАГ

По мнению основателя Telegram Павла Дурова, низкие рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона подталкивают его к созданию в Евросоюзе подобия цифрового ГУЛАГа.
«Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ — с помощью цензуры (DSA) и массовой слежки (Chat Control)», — написал он в соцсети X*.
Напомним, что с мая 2023 года в ЕС действует закон о цифровых рынках, который был принят 1 ноября 2022 года. Целью данного закона является «обеспечение большей справедливости и конкуренции на цифровых рынках», а также «расширение возможностей выбора и свободы для пользователей».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.