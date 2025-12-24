Ричмонд
Дуров: лидер Франции Макрон превращает всю Европу в цифровой ГУЛАГ

Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, заявил Павел Дуров.

Источник: Аргументы и факты

По мнению основателя Telegram Павла Дурова, низкие рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона подталкивают его к созданию в Евросоюзе подобия цифрового ГУЛАГа.

«Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ — с помощью цензуры (DSA) и массовой слежки (Chat Control)», — написал он в соцсети X*.

Напомним, что с мая 2023 года в ЕС действует закон о цифровых рынках, который был принят 1 ноября 2022 года. Целью данного закона является «обеспечение большей справедливости и конкуренции на цифровых рынках», а также «расширение возможностей выбора и свободы для пользователей».

Европейская комиссия выделила компании, владеющие крупнейшими онлайн-платформами, и установила за ними прямой контроль. В список вошли такие гиганты, как Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta**, Microsoft и X.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

