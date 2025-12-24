Ричмонд
Умерла Ирена Лесневская, российский медиаменеджер

Российский медиаменеджер Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет.

Российский медиаменеджер и общественный деятель Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет. Об этом написала в своих соцсетях генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская.

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала», — написала она на своей странице в соцстеях.

Максимовская подчеркнула, что она лично и коллеги по «Неделе» многим ей обязаны. По ее словам, Лесневская много сделала в своей жизни для российского телевидения.

Как ранее писал сайт KP.RU, в возрасте 66 лет умер Владимир Ермилов, актер из фильма «Брат» и сериала «Улицы разбитых фонарей». По информации родственников, у Ермилова были проблемы с сердцем.