Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Госуслугах» запустят приём сообщений о кибермошенничестве

Россияне получат возможность сообщать о случаях кибермошенничества через портал «Госуслуги». Это предусмотрено вторым пакетом законодательных мер по борьбе с мошенничеством, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Законопроект также закрепляет право гражданина сообщить о факте кибермошенничества через портал госуслуг», — рассказали в аппарате вице-премьера.

Там пояснили, что новый механизм поможет быстро фиксировать инциденты и автоматически оповещать об угрозах банки, операторов связи и цифровые платформы.

Ранее Life.ru сообщал, что на «Госуслугах» запустили сервис «Планирование и рождение ребёнка». Через него можно узнать о мерах поддержки для семей, оформить документы, получить пособия и льготы — всё на одной странице.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше