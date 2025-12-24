На «Госуслугах» запустят приём сообщений о кибермошенничестве

«Законопроект также закрепляет право гражданина сообщить о факте кибермошенничества через портал госуслуг», — рассказали в аппарате вице-премьера.
Там пояснили, что новый механизм поможет быстро фиксировать инциденты и автоматически оповещать об угрозах банки, операторов связи и цифровые платформы.
