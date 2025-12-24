Пропавшую в 2009 году студентку из США нашли замурованной в стене

В июне этого года в Подмосковье задержали молодого человека, который задушил свою девушку и закопал ее тело в Тульской области. Избавиться от трупа подозреваемому помогла его мать. Предполагаемый убийца и жертва состояли в отношениях, а в день убийства сильно поссорились. Известно, что парень пил антидепрессанты и периодически впадал в агрессию. Подробности этого преступления — в материале «Вечерней Москвы».