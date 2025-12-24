Певица Лариса Долина дала первый сольный концерт после решения Верховного суда о спорной квартире. Выступление прошло 24 декабря в одном из баров в Москве.
Среди песен, которые исполнила артистка, были «Льдинка», «Не надо слов» и «Я не умею танцевать». Слушатели аплодировали после каждой композиции, а за полчаса концерта Долиной подарили три букета цветов.
Отмечается, что практически все столы в баре были заняты. Во время исполнения песни «Три белых коня» зал наизусть спел все слова.
— Спасибо всем, что пришли. Я желаю всем замечательного вечера с прекрасной музыкой. Я попробую подарить вам хорошее настроение, — цитирует Ларису Долину ТАСС.
При этом несколько дней назад публика на концертах начала встречать Долину неодобрительным гулом. На завирусившихся в Сети кадрах видно, что, когда певица вышла на сцену, в зрительном зале на это почти никак не отреагировали. Раздалось лишь несколько хлопков.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что у Ларисы Долиной отменяются концерты и новогодние корпоративы из-за скандала с квартирой. У артистки попали под отмену сразу четыре концерта в Дубае, также слетели семь броней на новогодние корпоративы.