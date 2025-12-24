В Ханты-Мансийске дольщики проблемного ЖК получили ключи от квартир

В Ханты‑Мансийске 24 декабря состоялась выдача ключей дольщикам ЖК «Западный квартал».
В Ханты‑Мансийске участники долевого строительства ЖК «Западный квартал» получили ключи от своих квартир с ремонтом — это стало возможным благодаря вмешательству властей. Несколько месяцев назад застройщик заявил о невозможности выполнить обязательства, но после того, как ситуацию взял на личный контроль губернатор ХМАО Руслан Кухарук, процесс сдвинулся. Информацию об этом сообщили на сайте медиахолдинга ОТРК «Югра».
«Ключи от своих квартир с ремонтом сегодня получили дольщики Ханты‑Мансийска. Напомним, осенью этого года участники долевого строительства сообщали о проблемах у застройщика, который объявил о невозможности выполнения всех обязательств по договору», — сообщается на сайте ОТРК «Югра».
После обращения участников долевого строительства губернатор распорядился сформировать профильные рабочие группы и организовать центр приема граждан. Скоординированное взаимодействие органов власти, правоохранительных структур и представителей бизнеса позволило отстоять интересы дольщиков и предотвратить банкротство застройщика. Строительные работы на объекте идут в ускоренном режиме. Застройщик устраняет выявленные недостатки по отделке либо компенсирует затраты на их устранение собственными силами жителей.