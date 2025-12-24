В Ханты-Мансийске дольщики проблемного ЖК получили ключи от квартир

В Ханты‑Мансийске участники долевого строительства ЖК «Западный квартал» получили ключи от своих квартир с ремонтом — это стало возможным благодаря вмешательству властей. Несколько месяцев назад застройщик заявил о невозможности выполнить обязательства, но после того, как ситуацию взял на личный контроль губернатор ХМАО Руслан Кухарук, процесс сдвинулся. Информацию об этом сообщили на сайте медиахолдинга ОТРК «Югра».