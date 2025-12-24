Ричмонд
Курганские хоккеисты обыграли команду бывшего тренера

Курганские хоккеисты обыграли команду своего бывшего тренера Михаила Звягина. ХК «Зауралье» одержал победу над «Олимпией» из Кирово-Чепецка в гостях с сухим счетом и взял реванш за домашнее поражение, не позволив сопернику забить ни единой шайбы. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Зауралье».

Курганское «Зауралье» всухую обыграло «Олимпию» в Кирово-Чепецке.

«Зауралье» вернуло должок «Олимпии» за поражение в Кургане, обыграв в гостях команду своего бывшего тренера с «сухим» счетом 3:0«, — сообщили в пресс-службе ХК “Зауралье”. Отмечалось также, что у “Олимпии” было много интриг вокруг встречи, в том числе из-за бывших игроков “Зауралья” в составе хозяев и фигуры главного тренера Михаила Звягина, ранее много лет работавшего в Кургане.

Первую шайбу забросил Даниил Балдаев, для которого это стал первый гол в ВХЛ, а в концовке он оформил дубль, поразив пустые ворота. Еще одну шайбу в пустые ворота забил Кирилл Тагиров.

В начале декабря курганцы в гостях по буллитам уступили пензенскому «Дизелю» 0:1 и взяли только одно очко, хотя основное время завершилось без голов. До этой встречи «Зауралье» выдало серию из четырех побед подряд, обыграв «Челмет» (4:3 в овертайме), «Южный Урал» (3:1) и «Торпедо-Горький», что позволило команде укрепить позиции в турнирной таблице.