Курганские хоккеисты обыграли команду бывшего тренера

«Зауралье» вернуло должок «Олимпии» за поражение в Кургане, обыграв в гостях команду своего бывшего тренера с «сухим» счетом 3:0«, — сообщили в пресс-службе ХК “Зауралье”. Отмечалось также, что у “Олимпии” было много интриг вокруг встречи, в том числе из-за бывших игроков “Зауралья” в составе хозяев и фигуры главного тренера Михаила Звягина, ранее много лет работавшего в Кургане.