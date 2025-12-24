Один из самых светлых семейных праздников. Католики Беларуси празднуют Рождество Христово

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Христиане Беларуси отмечают один из важнейших праздников — Рождество Христово по календарю католической конфессии. В ночь с 24 на 25 декабря, в рождественский сочельник, во всех католических храмах Беларуси проходят торжественные богослужения.
Празднованию Рождества Христова у католиков предшествует период адвента, который начинается в четвертое воскресенье до Рождества. Адвент рассматривается как время усиленного покаяния: верующие стараются проявлять милосердие, участвуют в предрождественских богослужениях и готовятся к исповеди, чтобы с чистой душой принять причастие на Рождество.
В рождественский сочельник по обыкновению завершаются основные приготовления к празднику. Именно в сочельник принято наряжать елку. А к праздничному столу готовятся 12 блюд по числу апостолов Христа, обязательным из которых является сочиво.
Храмы в этот период украшают венками, в которых крепятся по четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе — две и так далее, то есть с каждой неделей становится все светлей.
Характерным элементом праздника также является обычай украшать дом. Около наряженной ели устраивается рождественский вертеп: фигурки Девы Марии и святого Иосифа рядом с лежащим в яслях младенцем Иисусом, вокруг которых помещают фигурки животных. -0-
Фото Виталия Пивоварчика, Леонида Щеглова.