Главный педиатр Москвы Борзакова призвала не заменять приемы пищи сладким

Одна из ошибок родителей в праздники — ослабление контроля за рационом: дети часто начинают «кусочничать» конфетами и фруктами, отказываясь от нормальной еды. Главный педиатр Москвы Светлана Борзакова назвала это опасной практикой.
Специалист напомнила, что сладости — это лишь дополнение, а не замена питания. По ее словам, важно сохранять баланс даже 31 декабря и 1 января.
«Есть основные приемы пищи, а потом можно съесть охотные конфеты. Это важно — сначала полноценная еда, а потом удовольствие. Нужно объяснить ребенку, что это удовольствие лучше распределить во времени, чтобы не заботиться о своем здоровье в каникулы, а наслаждаться ими», — подчеркнула Светлана Борзакова.
Также врач отметила, что помимо сладостей стоит ограничивать и газированные напитки, заменяя их на более полезные альтернативы, чтобы не перегружать поджелудочную железу ребенка в праздничные дни.