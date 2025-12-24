Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лариса Долина вернулась на сцену и дала первый концерт после решения суда

Народная артистка России Лариса Долина вернулась на сцену с первым сольным концертом после недавнего решения Верховного суда по делу об её квартире. Певица выступила в одном из баров в центре Москвы, почти все столики были заняты, а публика встретила её овациями.

Источник: Life.ru

Долина исполнила свои известные хиты «Льдинка», «Не надо слов» и «Я не умею танцевать». Во время исполнения песни «Три белых коня» зал наизусть спел все слова вместе с артисткой, когда она протянула микрофон публике. За первые полчаса концерта певице подарили три букета, а сама она пообещала гостям «хорошего настроения на весь вечер», передаёт ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что Лариса Долина станет участницей главных новогодних музыкальных программ на федеральном телевидении. Её выступления включены в праздничный концерт на Первом канале 1 января и в шоу «Песня года» на канале «Россия».

Напомним, ранее Верховный суд отменил решения нижестоящих судов по резонансному делу о квартире Ларисы Долиной и направил его на новое рассмотрение в Московский городской суд. При этом право собственности на квартиру осталось за покупательницей Полиной Лурье.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.