В работе игрового сервиса Steam произошел сбой.
Согласно данным портала Downdetector, неполадки наблюдаются в разных странах, в том числе в России. Так, проблемы возникли в среду около 21:32 мск. А уже через полчаса о них сообщили более 14 тысяч пользователей.
Отмечается, что порядка 82% пользователей столкнулись с потерей связи с сервером. Чаще всего на проблемы жалуются жители США, Германии и Великобритании.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России может быть полностью заблокирован мессенджер WhatsApp*.
*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.