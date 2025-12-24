Ричмонд
В работе игрового сервиса Steam произошел сбой

Пользователи Steam жалуются на проблемы в работе сервиса. С неполадками столкнулись жители разных стран.

Источник: Аргументы и факты

В работе игрового сервиса Steam произошел сбой.

Согласно данным портала Downdetector, неполадки наблюдаются в разных странах, в том числе в России. Так, проблемы возникли в среду около 21:32 мск. А уже через полчаса о них сообщили более 14 тысяч пользователей.

Отмечается, что порядка 82% пользователей столкнулись с потерей связи с сервером. Чаще всего на проблемы жалуются жители США, Германии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России может быть полностью заблокирован мессенджер WhatsApp*.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.