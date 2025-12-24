Ученые США рассказали о новой цели NASA на Луне

Американские исследователи представили новую концепцию строительства космодрома на Луне, который будет использовать плиты, изготовленные из лунного реголита в качестве основного строительного материала. Информация была опубликована в научном журнале Acta Astronautica.
Отмечается, что одной из главных проблем, с которой сталкиваются разработчики проекта, является необходимость обеспечить высокую прочность этих плит, учитывая недостаток информации о свойствах строительных материалов, доступных на Луне. В публикации подчёркивается, что в отличие от миссий «Аполлон», во время которых посадка происходила на неподготовленную поверхность Луны, для создания постоянной базы такой метод не подходит из-за риска повреждения инфраструктуры от пыли и камней, поднимаемых при посадке.
Исследователи определили параметры площадки для посадки, которая сможет принимать космические корабли весом до 50 тонн, такие как Blue Moon, что соответствует примерно 7,5 тоннам на Луне. Площадка должна быть способна выдерживать высокие температуры выхлопных газов, достигающие 3400 , а также резкие температурные колебания. Кроме того, в процессе строительства необходимо избежать использования традиционной стальной арматуры, что также подчеркивается в статье.
Ранее китайский военный аналитик Лань Шуньчжэн выразил сомнение в реальности планов США по запуску ядерного реактора на Луне к 2030 году, считая эти сроки слишком оптимистичными.
Согласно указу бывшего президента Дональда Трампа, Соединенные Штаты намерены не только установить ядерный реактор на Луне к указанному сроку, но и разработать другие ключевые элементы для обеспечения долговременного присутствия на спутнике Земли.