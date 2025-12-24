Ученые США рассказали о новой цели NASA на Луне

Отмечается, что одной из главных проблем, с которой сталкиваются разработчики проекта, является необходимость обеспечить высокую прочность этих плит, учитывая недостаток информации о свойствах строительных материалов, доступных на Луне. В публикации подчёркивается, что в отличие от миссий «Аполлон», во время которых посадка происходила на неподготовленную поверхность Луны, для создания постоянной базы такой метод не подходит из-за риска повреждения инфраструктуры от пыли и камней, поднимаемых при посадке.