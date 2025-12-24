Партию подсолнечника с карантинным сорняком выявили в Ростовской области

В Ростовской области в партии подсолнечника нашли семена карантинной амброзии. Информацию управления Россельхознадзора передает «Городской репортер».
Сорняк оказался в партии семечки общим весом в 240 тонн. Товар хранился на складе одной из компаний в Зерноградском районе.
Нарушителю вынесли предостережение. Теперь подсолнечник отправят на переработку, чтобы амброзия не попала в окружающую среду.
Это уже не первый случай в декабре. Ранее амброзию находили в партиях подсолнечника и кукурузы.
