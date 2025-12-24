Ричмонд
Партию подсолнечника с карантинным сорняком выявили в Ростовской области

В Зерноградском районе Дона семена сорняка нашли в 240 тоннах подсолнечника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в партии подсолнечника нашли семена карантинной амброзии. Информацию управления Россельхознадзора передает «Городской репортер».

Сорняк оказался в партии семечки общим весом в 240 тонн. Товар хранился на складе одной из компаний в Зерноградском районе.

Нарушителю вынесли предостережение. Теперь подсолнечник отправят на переработку, чтобы амброзия не попала в окружающую среду.

Это уже не первый случай в декабре. Ранее амброзию находили в партиях подсолнечника и кукурузы.

