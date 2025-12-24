Минюст США получил новые документы по делу финансиста Эпштейна

«Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк и ФБР проинформировали Министерство юстиции США о том, что обнаружили еще более миллиона документов, которые могут иметь отношение к делу Джеффри Эпштейна», — заявили представители министерства. Они добавили, что полученные документы в настоящее время проходят тщательную экспертизу для подготовки к публикации в соответствии с установленными законом процедурами.