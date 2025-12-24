Минюст США получил новые документы по делу финансиста Эпштейна

В Министерство юстиции Соединенных Штатов поступила новая партия документов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Как сообщается в официальном заявлении ведомства, проверка и обнародование этих материалов займет несколько недель.
«Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк и ФБР проинформировали Министерство юстиции США о том, что обнаружили еще более миллиона документов, которые могут иметь отношение к делу Джеффри Эпштейна», — заявили представители министерства. Они добавили, что полученные документы в настоящее время проходят тщательную экспертизу для подготовки к публикации в соответствии с установленными законом процедурами.
«Наши юристы круглосуточно проверяют эти документы и вносят в них изменения, необходимые по закону для защиты жертв», — подчеркнули в Минюсте. Содержание вновь полученных документов не раскрывается.
Как сообщал портал Axios 23 декабря, ссылаясь на собственные источники, администрация президента США Дональда Трампа планирует в течение ближайшей недели рассмотреть и опубликовать приблизительно 700 тысяч страниц документации, имеющей отношение к делу Эпштейна.
По информации источника портала, Министерство юстиции США к настоящему моменту уже обнародовало около 750 тысяч документов, связанных с данным делом, при этом их подготовкой к публикации занимаются около 200сотрудников ведомства.
Ранее Минюст США прокомментировал письмо Эпштейна о любви Трампа к юным девушкам.