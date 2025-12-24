Ричмонд
Долина собрала полный зал в Москве после суда по делу о квартире

Практически полный зал зрителей собрался на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter в среду вечером, 24 декабря. Публика начала приходить в заведение примерно к 21:00, и к началу выступления свободных мест почти не осталось.

«Зал площадки рассчитан на 93 места. Большая часть мест за столиками и баром в заведении заняты», — передает корреспондент РИА Новости.

Ранее выступление Ларисы Долиной в московском ресторане «Пушкин» в новогоднюю ночь было отменено, а в афише ее заменили Анжеликой Варум с гонораром до шести миллионов рублей. До этого на фоне скандала вокруг квартиры певицы по стране прошла серия отмен ее концертов, россияне массово сдавали билеты, а «Бургер Кинг» приостановил доставку еды по адресу ее проживания.