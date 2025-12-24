Главный диетолог Москвы Стародубова рассказала как не переедать в праздники

Чтобы новогоднее застолье не обернулось тяжестью и проблемами с ЖКТ, главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рекомендует использовать метод «правильной тарелки». Это отличный прием, позволяющий контролировать объем съеденного.
«Нужно обязательно выбрать красивые тарелки, но у них должна быть одна особенность — их размер, от 20 до 25 сантиметров в диаметре. Визуально представьте, что всё, что вы съедите за основной прием пищи, должно поместиться на этой тарелке», — объяснила эксперт.
Согласно этой методике, общий объем салатов не должен превышать 200 граммов. Если на столе представлено несколько видов закусок, порции следует пропорционально уменьшать: два салата — по 100 граммов каждого; три салата — по 70 граммов; четыре и более — буквально по одной столовой ложке (50 граммов).
Диетолог отметила, что соблюдение этого принципа в новогоднюю ночь станет «хорошей основой здоровья для всего последующего года».