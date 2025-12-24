Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный диетолог Москвы Стародубова рассказала как не переедать в праздники

Диетолог предупредила, что переедание в новогоднюю ночь может привести к проблемам с ЖКТ.

Источник: Аргументы и факты

Чтобы новогоднее застолье не обернулось тяжестью и проблемами с ЖКТ, главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рекомендует использовать метод «правильной тарелки». Это отличный прием, позволяющий контролировать объем съеденного.

«Нужно обязательно выбрать красивые тарелки, но у них должна быть одна особенность — их размер, от 20 до 25 сантиметров в диаметре. Визуально представьте, что всё, что вы съедите за основной прием пищи, должно поместиться на этой тарелке», — объяснила эксперт.

Согласно этой методике, общий объем салатов не должен превышать 200 граммов. Если на столе представлено несколько видов закусок, порции следует пропорционально уменьшать: два салата — по 100 граммов каждого; три салата — по 70 граммов; четыре и более — буквально по одной столовой ложке (50 граммов).

Диетолог отметила, что соблюдение этого принципа в новогоднюю ночь станет «хорошей основой здоровья для всего последующего года».