«Почта России» опровергла сведения о массовых увольнениях сотрудников

РИА Новости: «Почта России» опровергла информацию о массовых увольнениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек- РИА Новости. «Почта России» опровергла появившуюся в сети информацию о массовых увольнениях сотрудников, текучесть персонала за последние 11 месяцев составила 32,9%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Почта России» не сталкивается с массовыми увольнениями. Это подтверждают и цифры: текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли", — сказали в пресс-службе.

Там же отметили, что компания проводит мероприятия по повышению эффективности труда, в том числе обучение персонала, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также соблюдает обязательства перед сотрудниками.

«Система оплаты труда в компании предусматривает оклад и личный бонус за выполнение показателей. “Почта” высоко ценит инициативу и ответственность и регулярно поощряет “полевых” сотрудников за результативную работу», — добавил оператор.

Ранее в среду Telegrаm-канал Mash сообщил о том, что сотрудники «Почты России» массово увольняются из-за низких зарплат и постоянно растущего списка обязанностей — по данным канала, за год из компании ушли около 40 тысяч человек.