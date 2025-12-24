Дед Мороз решил устроиться в такси Екатеринбурга. Фото, видео

Водитель такси был похож на Деда Мороза.
В преддверии Нового года в Екатеринбурге некоторые водители такси решили креативно украсить свои машины. Салон авто буквально напоминает елку: везде висят шарики, есть мишура, гирлянды и праздничная музыка. Своими впечатлениями о поездке в новогоднем такси поделилась читательница URA.RU.
«Опаздывала на встречу с подругой, пришлось заказать такси. Внешне приехала обычная машина, но уже около двери я заметила, как внутреннее убранство выглядит как-то по другому. Как только я села, то была в восторге: везде игрушки, мишура, водитель вылитый Дедушка Мороз! Всю поездку любовалась машиной!» — рассказала собеседница агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что к Новому году в Нижневартовске на городские маршруты вышли десять украшенных автобусов: салон оформили подарками и «почтой Деда Мороза», а снаружи нанесли снежинки и символ года. Там же установили арт-объект «Наушники» высотой три метра с подсветкой и скамейкой для фотосъемки.