Дед Мороз решил устроиться в такси Екатеринбурга. Фото, видео

«Опаздывала на встречу с подругой, пришлось заказать такси. Внешне приехала обычная машина, но уже около двери я заметила, как внутреннее убранство выглядит как-то по другому. Как только я села, то была в восторге: везде игрушки, мишура, водитель вылитый Дедушка Мороз! Всю поездку любовалась машиной!» — рассказала собеседница агентства.