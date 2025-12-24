Ричмонд
Звезду «Рекетира» актёра Мурата Бисембина госпитализировали с инсультом

Актёра Мурата Бисембина, известного по сериалу «Рэкетир», госпитализировали после инсульта. Ему стало плохо дома, сейчас врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

Актёра Мурата Бисембина госпитализировали с инсультом. Видео © Telegram / Mash.

Бисембин находится в Казахстане. Медики рассматривают возможность перевезти его в Германию для дальнейшего лечения. С 2024 года актёр проходит терапию от рака поджелудочной железы.

В его фильмографии есть такие картины, как «Рэкетир», «Сказ о розовом зайце», «Районы» и «Бизнесмены».

Ранее Life.ru писал о московском пенсионере, который попал в больницу с инфарктом после интимной встречи. 69-летнего мужчину экстренно госпитализировали, его состояние стабилизировали, сейчас он под наблюдением врачей.

