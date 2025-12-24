Звезду «Рекетира» актёра Мурата Бисембина госпитализировали с инсультом

Актёра Мурата Бисембина госпитализировали с инсультом. Видео © Telegram / Mash.
Бисембин находится в Казахстане. Медики рассматривают возможность перевезти его в Германию для дальнейшего лечения. С 2024 года актёр проходит терапию от рака поджелудочной железы.
В его фильмографии есть такие картины, как «Рэкетир», «Сказ о розовом зайце», «Районы» и «Бизнесмены».
