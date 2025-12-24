Ричмонд
Названа причина, из-за которой Steam мог перестать работать

Администрация сайта «Сбой.рф» 24 декабря предупредила пользователей о возможных проблемах в работе Steam. Соответствующее разъяснение опубликовано на главной странице сервиса, который информирует граждан о неполадках в цифровых платформах. «Сбой.рф» указал, что проблемы могли возникнуть из-за аварии или технического сбоя.

«Проблемы могут возникнут в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной. Более подробную и актуальную информацию по работе сайта, приложений на Android или iOS можно получить по официальным контактам», — говорится на сайте «Сбой.рф».

В сообщении подчеркивается, что характер и длительность сбоев зависят от конкретной причины неполадок, поэтому единых сроков восстановления работы сервиса нет. Администраторы ресурса отдельно обращают внимание, что пользователям следует ориентироваться не на сторонние источники, а на сведения, которые размещаются через официальные каналы связи. В частности официальным контактом указан официальный сайт Steam.